Sanremo 2021, cantanti big concorrenti e titoli canzoni. Ecco i nomi in gara (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il successo della scorsa edizione, Amadeus sta rivestendo sempre con più gusto l’ambito ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. I rumor sui possibili concorrenti si erano fatti sentire di recente e, ora, sono stati confermati o smentiti dalla scaletta ufficiale approvata dal presentatore. Ecco i nomi ufficiali dei 26 artisti scelti per la competizione che inizierà il prossimo 2 marzo. Il celeberrimo conduttore, durante l’anteprima della prestigiosa gara canora, aveva accennato i primi indizi: Lo Stato Sociale e Arisa. Inoltre aveva confermato per primo Francesco Renga, un’altra voce già legata al Festival di Sanremo. Come noto Morgan è stato escluso per l’imminente edizione. A sorpresa, Bugo potrà invece riscattarsi. Dunque, chi salirà sul palco dell’Ariston nel ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il successo della scorsa edizione, Amadeus sta rivestendo sempre con più gusto l’ambito ruolo di direttore artistico del Festival di. I rumor sui possibilisi erano fatti sentire di recente e, ora, sono stati confermati o smentiti dalla scaletta ufficiale approvata dal presentatore.ufficiali dei 26 artisti scelti per la competizione che inizierà il prossimo 2 marzo. Il celeberrimo conduttore, durante l’anteprima della prestigiosacanora, aveva accennato i primi indizi: Lo Stato Sociale e Arisa. Inoltre aveva confermato per primo Francesco Renga, un’altra voce già legata al Festival di. Come noto Morgan è stato escluso per l’imminente edizione. A sorpresa, Bugo potrà invece riscattarsi. Dunque, chi salirà sul palco dell’Ariston nel ...

IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi è #Fulminacci il cantautore di rottura che ascolta i Beatles e Billie Eilish… - Gloria_tpwk_ : 'che cosa è Sanremo?' 'è il Festival della canzone italiana. È molto importante perché ne prendono parte molti dei… - MarioGuglielmi : Festival Sanremo 2021, i cantanti in gara tra i Campioni e le Nuove Proposte - Rivierapress24 : Festival Sanremo 2021, i cantanti in gara tra i Campioni e le Nuove Proposte - DRepubblicait : Sanremo 2021, dai Maneskin ad Arisa: tutti i look visti sul palco. Sognando Achille Lauro [aggiornamento delle 09:3… -