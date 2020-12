Sanremo 2021, Amadeus vieta l’ingresso di Morgan in studio, lui: “Miserabili, infami” (FOTO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera, giovedì 17 dicembre, di Sanremo Giovani sono stati annunciati i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021. L’evento, però, si è svolto non senza colpi di scena inaspettati. Tutto è partito nel momento in cui il conduttore Amadeus ha letto un annuncio ufficiale inerente l’esclusione di Morgan dalla giuria. Subito dopo questo annuncio, il cantante si è fiondato sui social per dare luogo ad uno sfogo pesantissimo contro il presentatore. Nello specifico, l’artista brianzolo ha mostrato gli screenshot di alcuni messaggi inviati ad Amadeus. Andiamo a vedere cosa c’era scritto. Querelle dietro le quinte di Sanremo 2021 tra Morgan e Amadeus La guerra tra Morgan e gli autori ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera, giovedì 17 dicembre, diGiovani sono stati annunciati i nomi dei partecipanti al Festival di. L’evento, però, si è svolto non senza colpi di scena inaspettati. Tutto è partito nel momento in cui il conduttoreha letto un annuncio ufficiale inerente l’esclusione didalla giuria. Subito dopo questo annuncio, il cantante si è fiondato sui social per dare luogo ad uno sfogo pesantissimo contro il presentatore. Nello specifico, l’artista brianzolo ha mostrato gli screenshot di alcuni messaggi inviati ad. Andiamo a vedere cosa c’era scritto. Querelle dietro le quinte ditraLa guerra trae gli autori ...

