Sampdoria-Crotone 19 dicembre ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Verre e La Gumina nell’attacco dei blucerchiati

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha scelto il momento giusto per ritrovare la vittoria battendo 2-1 il Verona e ritrovando confidenza con i tre punti che mancavano da fine ottobre. Ilche aveva raccolto due punti in dieci giornate è stato capace di farne quattro nelle ultime due, frutto della prima vittoria della stagione e poi del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Marathonbet_IT : Dopo il colpaccio di #Verona, la #Sampdoria ha l'occasione di migliorare ancora la sua classifica. Alle 18 attende… - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaCrotone. - sportli26181512 : LIVE Alle 18 Samp-Crotone: Candreva torna disponibile e va in panchina: LIVE Alle 18 Samp-Crotone: Candreva torna d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Crotone, le formazioni ufficiali - SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Sampdoria-Crotone: out Quagliarella e Candreva -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Crotone

L’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato ha parlato così del capitano della Sampdoria prima del Crotone: “È una scelta tecnica, non è infortunato. Probabilmente è un po’ stanco e per questo Ranieri ...Candreva e Quagliarella in panchina nella Sampdoria: fiducia a La Gumina in avanti, supportato da Verre. Crotone con Messias e Simy in attacco.