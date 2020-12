Salvini vuole violare la zona rossa a Natale per beneficenza, il M5S risponde e provoca (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva un botta e risposta tra Matteo Salvini ed il Movimento 5 Stelle a proposito della probabile zona rossa a Natale prevista qui in Italia. In attesa del nuovo DPCM e di comunicazioni ufficiali da parte di Conte, la cui conferenza stampa potrebbe aversi attorno alle 19, arriva uno scambio di battute a colpi di interviste, dirette socia e post su Twitter. Cerchiamo dunque di ricostruire l’accaduto, in modo da fare chiarezza sulle diverse prese di posizione ufficializzate oggi 18 dicembre. Questo, a distanza di pochi giorni dalle parole del leghista sui pescatori liberi in Libia, da noi analizzate separatamente. Botta e risposta tra Salvini e M5S sulla zona rossa a Natale in Italia Appena hanno preso piede in Italia voci più concrete a proposito della ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva un botta e risposta tra Matteoed il Movimento 5 Stelle a proposito della probabileprevista qui in Italia. In attesa del nuovo DPCM e di comunicazioni ufficiali da parte di Conte, la cui conferenza stampa potrebbe aversi attorno alle 19, arriva uno scambio di battute a colpi di interviste, dirette socia e post su Twitter. Cerchiamo dunque di ricostruire l’accaduto, in modo da fare chiarezza sulle diverse prese di posizione ufficializzate oggi 18 dicembre. Questo, a distanza di pochi giorni dalle parole del leghista sui pescatori liberi in Libia, da noi analizzate separatamente. Botta e risposta trae M5S sullain Italia Appena hanno preso piede in Italia voci più concrete a proposito della ...

Il leader della Lega in una diretta Facebook lancia la sua proposta-provocazione: "Mi autodenuncio. Portare doni ai bambini e mangiare con i senzatetto: ...

Salvini annuncia: “Mi autodenuncio, anche se governo lo vieta uscirò a Natale per aiutare italiani”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a uscire nella giornata di Natale nonostante i probabili divieti che imporrà il governo: ...

