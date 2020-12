Salvini: siete indegni, avete lo stipendio garantito mica come i baristi… E scoppia la bagarre (video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Matteo Salvini interviene in aula al Senato sul Dl sicurezza e attacca il governo sul Natale. “Pensate ai diritti dei clandestini ma 60 milioni di italiani ancora non sanno cosa possono fare il 24, tra pochi giorni, siete vergognosi e indegni”. “Capisco che questi se ne strafottono della vita degli italiani, per voi lo stipendio è garantito, per i baristi alla fine del mese non è garantito…”. Salvini se ne esce così, rivolto a chi lo contesta dai banchi della maggioranza durante l’intervento, e in aula scoppia la bagarre. Con la presidente Casellati costretta a intervenire per riportare la calma e per specificare che ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero. Salvini è stato spesso interrotto dalle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Matteointerviene in aula al Senato sul Dl sicurezza e attacca il governo sul Natale. “Pensate ai diritti dei clandestini ma 60 milioni di italiani ancora non sanno cosa possono fare il 24, tra pochi giorni,vergognosi e”. “Capisco che questi se ne strafottono della vita degli italiani, per voi lo, per i baristi alla fine del mese non è…”.se ne esce così, rivolto a chi lo contesta dai banchi della maggioranza durante l’intervento, e in aulala. Con la presidente Casellati costretta a intervenire per riportare la calma e per specificare che ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero.è stato spesso interrotto dalle ...

SecolodItalia1 : Salvini: siete indegni, avete lo stipendio garantito mica come i baristi… E scoppia la bagarre (video)… - PesceMara : RT @ultimenotizie: #Salvini: “#Conte decidi, prenditi una volta nella vita la responsabilità di dire o sì o no. Tutta l’Europa, tutto il mo… - JunipersV : RT @ultimenotizie: #Salvini: “#Conte decidi, prenditi una volta nella vita la responsabilità di dire o sì o no. Tutta l’Europa, tutto il mo… - xsoniadm : RT @ultimenotizie: #Salvini: “#Conte decidi, prenditi una volta nella vita la responsabilità di dire o sì o no. Tutta l’Europa, tutto il mo… - ultimenotizie : #Salvini: “#Conte decidi, prenditi una volta nella vita la responsabilità di dire o sì o no. Tutta l’Europa, tutto… -