Salvini non sa che i posti negli ospedali si liberano anche perché la gente muore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da giorni il leader della Lega porta avanti la sua tesi: i giornali e le televisioni dovrebbero parlare dell'alto numero dei guariti da Covid e non concentrarsi solamente sui decessi quotidiani e i nuovi contagiati. Insomma, Salvini vorrebbe educare i media a una comunicazione in cui prevalga l'ottimismo, mettendo solo in calce i dati più tristi e che – in realtà – rappresentano il vero specchio dell'evoluzione della pandemia nel nostro Paese. E così Salvini numero guariti prosegue in questo mood comunicativo anche nella giornata di giovedì 17 dicembre. Ma lo fa commettendo alcuni errori. LEGGI anche > Il selfie (mosso) di Salvini in Senato e la sua nuova fase "presenzialista" Poco dopo la diffusione del bollettino quotidiano da parte del Ministero della Salute, sul profilo Twitter di Matteo ...

