Salvini: «Il governo Conte è finito, stanno solo cercando di tirare a campare un altro po’» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Si metteranno d’accordo per tirare a campare un altro po ‘, ma ormai il governo Conte è finito. È sotto gli occhi di tutti». In un’intervista alla Nazione, Matteo Salvini afferma che l’essersi divisi la delega ai Servizi gli fa un effetto «pessimo. Che i Servizi di tutela dei cittadini italiani siano oggetto di mercanteggiamento politico è un segno dei tempi che stiamo vivendo. La spettacolarizzazione che c’è adesso intorno a questo tema prima non esisteva». Salvini: «C’è spazio per un governo di centrodestra» Se il premier cade, aggiunge, si fa «quello che dice la Costituzione. O il voto o un nuovo governo. Il voto resta principale. Credo comunque che esista uno spazio per un governo di centrodestra, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Si metteranno d’accordo perunpo ‘, ma ormai il. È sotto gli occhi di tutti». In un’intervista alla Nazione, Matteoafferma che l’essersi divisi la delega ai Servizi gli fa un effetto «pessimo. Che i Servizi di tutela dei cittadini italiani siano oggetto di mercanteggiamento politico è un segno dei tempi che stiamo vivendo. La spettacolarizzazione che c’è adesso intorno a questo tema prima non esisteva».: «C’è spazio per undi centrodestra» Se il premier cade, aggiunge, si fa «quello che dice la Costituzione. O il voto o un nuovo. Il voto resta principale. Credo comunque che esista uno spazio per undi centrodestra, ...

