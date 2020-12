Salto con gli sci: Yukiya Sato vince la qualificazione a Engelberg su Zyla e Granerud. Passa Bresadola, Insam primo degli esclusi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Yukiya Sato fa suo il Salto di qualificazione sull’HS140 di Engelberg. Il giapponese, arrivando a 137 metri, porta a casa 153 punti nel primo giorno in terra svizzera, in questo weekend che funge quasi da prova generale dei Quattro Trampolini. Sato, con la prestazione odierna, precede di pochissimo, appena sei decimi di punto, il polacco Piotr Zyla, tradito più che altro dalla misura (132.5 metri). Terzo il norvegese e leader di Coppa del Mondo Halvor Egner Granerud, che pur volando alto e lungo (139 metri) atterra senza perfezione e non fa che 149 punti. Completano il novero dei primi cinque il tedesco Markus Eisenbichler, che trova un buon Salto a 134 metri e chiude a quota 147, e l’austriaco Daniel Huber (132 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020)fa suo ildisull’HS140 di. Il giapponese, arrivando a 137 metri, porta a casa 153 punti nelgiorno in terra svizzera, in questo weekend che funge quasi da prova generale dei Quattro Trampolini., con la prestazione odierna, precede di pochissimo, appena sei decimi di punto, il polacco Piotr, tradito più che altro dalla misura (132.5 metri). Terzo il norvegese e leader di Coppa del Mondo Halvor Egner, che pur volando alto e lungo (139 metri) atterra senza perfezione e non fa che 149 punti. Completano il novero dei primi cinque il tedesco Markus Eisenbichler, che trova un buona 134 metri e chiude a quota 147, e l’austriaco Daniel Huber (132 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci, Marita Kramer domina a Ramsau la prima gara stagionale di Coppa del Mondo. 20ma Lara Malsiner OA Sport Sergio Perez con Red Bull Racing per la stagione 2021

Con il Team Red Bull il prossimo anno correranno Max Verstappen ... che a 21 anni farà per la prima volta il grande salto in Formula 1 dopo aver vinto il mondiale di F2 in Bahrain e Nikita Mazepin, ...

Focolaio in casa Carpi, salta la partita con il Matelica

Una decina di casi di positività al Covid 19 sono stati riscontrati ieri nell'organico del Carpi Calcio prima della partenza per Macerata. Il confronto è stato rinviato a data da destinarsi.

