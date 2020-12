Salto con gli sci, Marita Kramer domina a Ramsau la prima gara stagionale di Coppa del Mondo. 20ma Lara Malsiner (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci femminile si apre con la schiacciante vittoria di Marita Kramer, dominatrice incontrastata di questi giorni sul trampolino HS98 di Ramsau am Dachstein. La padrona di casa austriaca, al secondo successo nel circuito maggiore (il primo fu a Sapporo lo scorso 11 gennaio, ma su Large Hill), ha messo in campo una dimostrazione di superiorità impressionante nei confronti del resto della concorrenza riuscendo a far segnare la miglior misura e soprattutto il miglior punteggio in tutte e sei le serie disputate negli ultimi due giorni tra allenamento, qualificazione e gara. La Campionessa del Mondo Junior in carica, classe 2001, è stata in grado di reggere la tensione in entrambi i salti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladel2020-2021 dicon gli sci femminile si apre con la schiacciante vittoria ditrice incontrastata di questi giorni sul trampolino HS98 diam Dachstein. La padrona di casa austriaca, al secondo successo nel circuito maggiore (il primo fu a Sapporo lo scorso 11 gennaio, ma su Large Hill), ha messo in campo una dimostrazione di superiorità impressionante nei confronti del resto della concorrenza riuscendo a far segnare la miglior misura e soprattutto il miglior punteggio in tutte e sei le serie disputate negli ultimi due giorni tra allenamento, qualificazione e. La Campionessa delJunior in carica, classe 2001, è stata in grado di reggere la tensione in entrambi i salti di ...

