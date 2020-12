Salernitana in trasferta a Frosinone: Castori squalificato, le formazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Salernitana-Lecce 1-1, il tabellino della partita 15 dicembre 2020 La Salernitana frena in casa contro il Lecce: pari granata all'Arechi 15 dicembre 2020 La Serie B in formato maratona offre un'altra ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 18 dicembre 2020)-Lecce 1-1, il tabellino della partita 15 dicembre 2020 Lafrena in casa contro il Lecce: pari granata all'Arechi 15 dicembre 2020 La Serie B in formato maratona offre un'altra ...

psb_original : Salernitana, i convocati di Castori per la trasferta di Frosinone: Baraye e Micai unici assenti #SerieB - SalernoSport24 : L'intervista al doppio ex di Frosinone e Salernitana, Caetano Calil: 'Trasferta difficile per i granata' #SerieB… - gian_giampietro : RT @TgrRaiPuglia: #Calcio. Fermato dal Covid il tecnico del #Lecce Corini alla vigilia della trasferta contro la capolista #Salernitana. @T… - TgrRaiPuglia : #Calcio. Fermato dal Covid il tecnico del #Lecce Corini alla vigilia della trasferta contro la capolista… - LecceSette : Salernitana-Lecce, i convocati di mister Corini per la trasferta -