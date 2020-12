Rummenigge e la Champions League: “Per me inizia solo con la fase ad eliminazione diretta. Format con Final 8 è stato fantastico” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata dall'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge a La Repubblica. Il dirigente dei tedeschi ha parlato a lungo del momento difficile sotto l'aspetto economico per il calcio internazionale soffermandosi sul mercato, sugli incassi ma soprattutto sulla formula della Champions League sottolineando come il Format con la Final 8 scelta la passata stagione per via del Covid-19 sia stato, a suo modo di vedere, vincente.Rummenigge: incassi, mercato e Format Coppecaption id="attachment 208169" align="alignnone" width="594" Bayern Monaco Allianz Arena (getty images)/caption"Il calciomercato ha visto un calo del 50% l'estate scorsa, ma questa è una buona notizia per il nostro sport. Prima della crisi, il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata dall'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinza La Repubblica. Il dirigente dei tedeschi ha parlato a lungo del momento difficile sotto l'aspetto economico per il calcio internazionale soffermandosi sul mercato, sugli incassi ma soprattutto sulla formula dellasottolineando come ilcon la8 scelta la passata stagione per via del Covid-19 sia, a suo modo di vedere, vincente.: incassi, mercato eCoppecaption id="attachment 208169" align="alignnone" width="594" Bayern Monaco Allianz Arena (getty images)/caption"Il calciomercato ha visto un calo del 50% l'estate scorsa, ma questa è una buona notizia per il nostro sport. Prima della crisi, il ...

ItaSportPress : Rummenigge e la Champions League: 'Per me inizia solo con la fase ad eliminazione diretta. Format con Final 8 è sta… - sportli26181512 : Rummenigge: 'Temo la Juve in Champions': Rummenigge: 'Temo la Juve in Champions' Il ds del Bayern sui bianconeri: '… -