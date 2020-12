Rugby, impresa Zebre in Challenge Cup: passano 18-16 sul campo del Brive (Di sabato 19 dicembre 2020) impresa delle Zebre che, nel secondo turno di Challenge Cup, passano sul campo dei francesi del Brive 18-16 (12-10 all'intervallo) grazie a una partita molto solida. I ducali, allo Stade Amédée ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 dicembre 2020)delleche, nel secondo turno diCup,suldei francesi del18-16 (12-10 all'intervallo) grazie a una partita molto solida. I ducali, allo Stade Amédée ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby impresa Rugby - I Lyons cercano l'impresa al Beltrametti contro il Delta Rovigo SportPiacenza Rugby - I Lyons cercano l'impresa al Beltrametti contro il Delta Rovigo

Sulla carta è uno scontro proibitivo ma i piacentini sono in fiducia mentre gli avversari hanno trovato alcune difficoltà in questo avvio di stagione ...

Rugby World Cup, tutte le volte che l’Italia ha incontrato gli All Blacks

La coppa del Mondo ci regala un'altra sfida tra l'Italia e gli All Blacks. il match disputato più volte durante il torneo. Ecco le precedenti ...

