Ruba alcolici per brindare durante le feste | un 58enne arrestato a Santa Teresa

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Visited 50 times, 50 visits today) Notizie Simili: Trovato con un mezzo etto di marijuana in casa… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Ospitavano minorenni per vendere consumare droga ...

Ravenna24ore : Ruba alcolici al supermercato, taccheggiatore denunciato dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba alcolici

L'Unione Sarda.it

Aveva fatto una bella spesa di alcolici, per brindare durante le feste, senza però passare dalla cassa. Presso un supermercato di Santa Teresa Gallura, i carabinieri della locale stazione sono ...Un 58enne con precedenti è stato arrestato oggi a Santa Teresa Gallura, si trova nella camera di sicurezza della caserma in attesa del giudizio direttissimo. L'uomo è entrato in un supermercato e ha f ...