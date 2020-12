Rooney | il figlio Kai nelle giovanili del Manchester United

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tale padre, tale. L'11enne Kai, primogenito di Waynee della moglie Coleen, ha infatti firmato per l'academy dele indosserà la stessa maglia numero 10 che il ...

ETGazzetta : #ManUnited c'è un altro #Rooney #Kai ha già la 10 di papà - CorriereQ : Rooney-Manchester United, dopo Wayne ecco Kai: ingaggiato il figlio - sportli26181512 : Manchester United, la dinastia Rooney continua: ingaggiato il figlio: Dopo Wayne ecco Kai. Il primogenito dell'ex b… - Italia_Notizie : Rooney-Manchester United, una dinastia: il figlio Kai, 11 anni, firma per i Red Devils - SkySport : Rooney al Manchester United, la dinastia continua: il figlio Kai firma per i Red Devils -

Ultime Notizie dalla rete : Rooney figlio

Sky Sport

Il Manchester United torna ad avere in squadra un Rooney con la numero 10: il figlio Kai ha firmato con i Red Devils - FOTO ...Il 25 maggio è nata Carlotta, prima figlia della conduttrice Eleonora Daniele ... a Joaquin Phoenix e Rooney Mara, genitori per la prima volta in gran segreto, di un bambino: River, così ...