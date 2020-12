Roma Metropolitane, terzo giorno di proteste per i mancati stipendi. I sindacati: “Da questa situazione non se ne esce” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Siamo in sciopero perché a novembre abbiamo ricevuto un semplice acconto dello stipendio e non sappiamo quando le retribuzioni future arriveranno. Se arriveranno”. Così Vincenzo Ceravolo, Rsa Fit Cisl Lazio, nel terzo giorno di proteste dei dipendenti di Roma Metropolitane, che lamentano il mancato pagamento di parte dello stipendio di novembre, l’intero importo di dicembre e tredicesima. Leggi anche: Roma Metropolitane, al via oggi sciopero di tre giorni. I dipendenti: “Conto pignorato e noi non percepiamo la retribuzione” I lavoratori si sono radunati questa mattina in via Tuscolana 171, davanti alla sede dell’azienda municipalizzata sommersa dai debiti fuori bilancio, già in liquidazione dall’ottobre 2019, dopo che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Siamo in sciopero perché a novembre abbiamo ricevuto un semplice acconto delloo e non sappiamo quando le retribuzioni future arriveranno. Se arriveranno”. Così Vincenzo Ceravolo, Rsa Fit Cisl Lazio, neldidei dipendenti di, che lamentano il mancato pagamento di parte delloo di novembre, l’intero importo di dicembre e tredicesima. Leggi anche:, al via oggi sciopero di tre giorni. I dipendenti: “Conto pignorato e noi non percepiamo la retribuzione” I lavoratori si sono radunatimattina in via Tuscolana 171, davanti alla sede dell’azienda municipalizzata sommersa dai debiti fuori bilancio, già in liquidazione dall’ottobre 2019, dopo che ...

