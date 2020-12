Roma, controllo ok per Zaniolo in Austria: rientro previsto per marzo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prosegue spedito il percorso di recupero di Nicolò Zaniolo, ai box da diversi mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata nel corso di Olanda-Italia di Nations League. Il giocatore a settembre è stato operato dal professor Fink e nella giornata di ieri è volato in Austria per una visita di controllo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prosegue spedito il percorso di recupero di Nicolò, ai box da diversi mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata nel corso di Olanda-Italia di Nations League. Il giocatore a settembre è stato operato dal professor Fink e nella giornata di ieri è volato inper una visita di. L'articolo

roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - PrimoBonacina : SISTEMA PRO INGAGGIA: Consulenti Controllo di Gestione e Pianificazione Finanziaria (opportunità di consulenza per… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Zaniolo vola in Austria per controllo ginocchio Se tutto andrà per il meglio potrà tornare in campo a marzo - siamo_la_Roma : ??? Ieri mattina #Zaniolo è volato in #Austria ?? Per sottoporsi al controllo del dottor #Fink ?? I risultati sono… - ansacalciosport : Roma: Zaniolo vola in Austria per controllo ginocchio. Se tutto andrà per il meglio potrà tornare in campo a marzo… -