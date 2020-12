Roma, arrestato per bancarotta il patron di Semeraro e Ovvio (Di venerdì 18 dicembre 2020) (LaPresse) bancarotta fraudolenta e reati tributari. Queste le accuse con cui la Guardia di Finanza di Roma ha posto agli arresti domiciliari il patron dei negozi di mobili e arredi per la casa a ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) (LaPresse)fraudolenta e reati tributari. Queste le accuse con cui la Guardia di Finanza diha posto agli arresti domiciliari ildei negozi di mobili e arredi per la casa a ...

GDF : #GDF #Roma: arrestato per #bancarotta fraudolenta e #reati tributari il #patron dei #negozi di mobili e arredo di d… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma, bancarotta fraudolenta e reati tributari: arrestato il patron di Semeraro e Ovvio, sequestrati 15 milioni https://t.… - soleterramare : RT @GDF: #GDF #Roma: arrestato per #bancarotta fraudolenta e #reati tributari il #patron dei #negozi di mobili e arredo di due noti marche.… - __Dissacrante__ : RT @GDF: #GDF #Roma: arrestato per #bancarotta fraudolenta e #reati tributari il #patron dei #negozi di mobili e arredo di due noti marche.… - TG24info : #Roma - GdF: arrestato per #Bancarotta il patron di noti #Negozi di mobili e #Arredo (video) -… -