Roberto Benigni, separazione “clamorosa” della moglie Nicoletta Braschi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Era il 1983 quando Roberto Benigni ha incontrato Nicoletta Braschi sul set di Tu mi turbi. Da allora la coppia ha stretto un sodalizio amoroso e artistico che ha fatto sognare milioni di fan e che si è sugellato nel 1991 con il matrimonio. Pare, però, che si respiri aria di separazione in casa e si parla addirittura di assegni con cifre da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Era il 1983 quandoha incontratosul set di Tu mi turbi. Da allora la coppia ha stretto un sodalizio amoroso e artistico che ha fatto sognare milioni di fan e che si è sugellato nel 1991 con il matrimonio. Pare, però, che si respiri aria diin casa e si parla addirittura di assegni con cifre da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RollingStone : Roberto Benigni Stars as Geppetto in New 'Pinocchio' Trailer: Watch - zazoomblog : Roberto Benigni e Nicoletta Braschi separati ma solo per affari - #Roberto #Benigni #Nicoletta #Braschi - DonnaGlamour : Benigni, la clamorosa ‘separazione’ di Nicoletta Braschi - GossipItalia3 : Roberto Benigni e Nicoletta Braschi “clamorosa” separazione: pronto già l’assegno #gossipitalianews - MariaLu91149151 : -