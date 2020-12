Roberto Benigni e Nicoletta Braschi separati, ma solo per affari (Di venerdì 18 dicembre 2020) Piccola “frattura” tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: quest’ultima ha infatti deciso di seguire la propria strada, allontanandosi dal marito. Ma solo a livello professionale, si intende. L’attrice ha già mosso i primi passi per dare il via alla sua nuova società. Qualcuno ha visto in questa novità una precisa volontà di indipendenza, e forse addirittura una possibile crisi nell’inossidabile coppia del cinema italiano. Naturalmente sono solo indiscrezioni: Nicoletta Braschi ha solamente intrapreso un nuovo progetto, questa volta senza la collaborazione di Roberto Benigni. Già socia al 50% con il marito della loro casa di produzione cinematografica Melampo e della Tentacoli Edizioni Musicali, nella quale riveste ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 dicembre 2020) Piccola “frattura” tra: quest’ultima ha infatti deciso di seguire la propria strada, allontanandosi dal marito. Maa livello professionale, si intende. L’attrice ha già mosso i primi passi per dare il via alla sua nuova società. Qualcuno ha visto in questa novità una precisa volontà di indipendenza, e forse addirittura una possibile crisi nell’inossidabile coppia del cinema italiano. Naturalmente sonoindiscrezioni:ha solamente intrapreso un nuovo progetto, questa volta senza la collaborazione di. Già socia al 50% con il marito della loro casa di produzione cinematografica Melampo e della Tentacoli Edizioni Musicali, nella quale riveste ...

