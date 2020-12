Roberto Benigni e Nicoletta Braschi “clamorosa” separazione: pronto già l’assegno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Succede nelle migliori “famiglie”. Il 2020 porta con sé una ventata di novità in casa Roberto Benigni, Nicoletta Braschi ha infatti deciso di mettersi in proprio. L’attrice, socia da anni al 50 per cento con il coniuge della casa di produzione cinematografica Melampo e nella Tentacoli Edizioni Musicali di cui è anche amministratore unico, ha dato vita a una nuova “creatura”. Una separazione clamorosa, che sta facendo parecchio discutere e che soprattutto nessuno di aspettava. leggi anche l’articolo —> Roberto Benigni, Nicoletta Braschi: «L’amore scoppiò al cinema e tra i libri di Borges» E pensare che soltanto lo scorso agosto Roberto Benigni nel corso del Bari International Film ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Succede nelle migliori “famiglie”. Il 2020 porta con sé una ventata di novità in casaha infatti deciso di mettersi in proprio. L’attrice, socia da anni al 50 per cento con il coniuge della casa di produzione cinematografica Melampo e nella Tentacoli Edizioni Musicali di cui è anche amministratore unico, ha dato vita a una nuova “creatura”. Una, che sta facendo parecchio discutere e che soprattutto nessuno di aspettava. leggi anche l’articolo —>: «L’amore scoppiò al cinema e tra i libri di Borges» E pensare che soltanto lo scorso agostonel corso del Bari International Film ...

