Robert Lewandowski è il miglior giocatore Fifa 2020 e Ronaldo non l' ha presa benissimo

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è ilcalciatore dell'anno secondo la, che in queste ore gli ha assegnato il suo Best Men's Player per il. Il centravanti del Bayern e della nazionale polacca ha superato il vincitore dello scorso anno, Messi, così come Cristianoche aveva vinto le edizioni 2016 e 2017 del premio. CR7, in particolare, è apparso sorpreso - e un tantino infastidito - dall'annuncio durante la diretta:si è infatti aggiudicato il riconoscimento con un bottino di 52 punti, contro i 38 ottenuti da Cristianoe i 35 di Lionel Messi. Seguono in top 5 Mané (29) e De Bruyne (26). I premi dellaI BestFootball Awards sono premi assegnati annualmente dalla ...

goal : Winners of #TheBest FIFA Men's Player award ?? 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 20… - UEFAcom_it : ?? Congratulazioni a Robert Lewandowski ?? ?? L'attaccante vincitore della #UCL 2019/20 con il Bayern Monaco si è agg… - sportbible : Lionel Messi's votes: 1. ?? 2. Kylian Mbappe 3. Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo's votes: 1. ?? 2. Lionel Messi… - Juliett91662998 : RT @UEFAcom_it: ?? Congratulazioni a Robert Lewandowski ?? ?? L'attaccante vincitore della #UCL 2019/20 con il Bayern Monaco si è aggiudicato… - OkijaLord : RT @goal: Winners of #TheBest FIFA Men's Player award ?? 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 2019: Lionel Mes… -

L’attaccante dei bavaresi Robert Lewandowski ha battuto Messi e Cristiano Ronaldo per premio del miglior calciatore dell’anno, dopo essere stato capocannoniere sia della Bundesliga in Germania che ...Lionel Scaloni, che ha votato in qualità di commissario tecnico dell'Argentina, ha votato Mané come primo voto per il "The Best.