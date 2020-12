Ritorno in classe, Gallera (Lombardia): “La scuola va riaperta, stiamo facendo di tutto per farlo in piena sicurezza” (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Lavoriamo per riaprire le scuole il 7 gennaio, come previsto per le zone gialle. A questo scopo abbiamo acquistato 3 milioni test antigenici rapidi per essere tempestivi nell'individuare i ragazzi con i sintomi e abbiamo aumentato, anche grazie alla collaborazione con l'Esercito, i posti in cui, individuato un alunno positivo, i compagni di classe possono andare a fare il test con accesso diretto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Lavoriamo per riaprire le scuole il 7 gennaio, come previsto per le zone gialle. A questo scopo abbiamo acquistato 3 milioni test antigenici rapidi per essere tempestivi nell'individuare i ragazzi con i sintomi e abbiamo aumentato, anche grazie alla collaborazione con l'Esercito, i posti in cui, individuato un alunno positivo, i compagni dipossono andare a fare il test con accesso diretto". L'articolo .

larampait : Caserta. Ritorno in classe, l’assessore Vairo apre un giro di consultazioni tecnico con i dirigenti scolastici - ViviCampania : Ritorno in classe, l’assessore Vairo apre un giro di consultazioni tecnico con i sette dirigenti scolastici -… - casertafocus : CASERTA - Ritorno in classe, l’assessore Vairo apre un giro di consultazioni tecnico con i sette dirigenti scolasti… - zazoomblog : Ritorno in classe dopo le vacanze in bilico - #Ritorno #classe #vacanze #bilico - IvanGrozny3 : Lo aspettavo da un po’ il ritorno di Tricky @KnowleWestboy Che classe -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Ritorno in classe e diffusione virus, “Non è nella scuola il driver della seconda ondata”. I dati Orizzonte Scuola Scuole in Campania, verso lo slittamento del ritorno in aula per le superiori

Cronaca - Insomma, le valutazioni verranno fatte a gennaio, come ha evidenziato ieri lo stesso governatore , per stabilire come favorire un ritorno alla didattica in presenza tra le scuole di vario ...

Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno dal Comune di Predosa per soggetto pericoloso

Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno da Predosa per un periodo di 3 anni nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso.

Cronaca - Insomma, le valutazioni verranno fatte a gennaio, come ha evidenziato ieri lo stesso governatore , per stabilire come favorire un ritorno alla didattica in presenza tra le scuole di vario ...Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno da Predosa per un periodo di 3 anni nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso.