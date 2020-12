Ritorno a scuola il 7 gennaio? Tante domande e poche risposte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ritorno a scuola in presenza dal 7 gennaio. L’idea del Governo della ministra Azzolina sarebbe questa, ma per arrivarci e poterne dare conferma i nodi da sciogliere sono ancora molti così come le incognite. Primi fra tutti quelli su trasporti e orari, come confermato dal premier Conte: «Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati dei trasporti e degli orari di entrata e uscita per evitare degli orari di punta». Leggi anche › Rientro a scuola, aumentano i dubbi sul rientro il 7 gennaio › A scuola anche sabato e domenica? La proposta che fa discutere ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020)in presenza dal 7. L’idea del Governo della ministra Azzolina sarebbe questa, ma per arrivarci e poterne dare conferma i nodi da sciogliere sono ancora molti così come le incognite. Primi fra tutti quelli su trasporti e orari, come confermato dal premier Conte: «Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati dei trasporti e degli orari di entrata e uscita per evitare degli orari di punta». Leggi anche › Rientro a, aumentano i dubbi sul rientro il 7› Aanche sabato e domenica? La proposta che fa discutere ...

