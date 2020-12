Ritorno a Scuola, Azzolina Pensa Agli Studenti: il Futuro con Loro non Possiamo Metterlo tra Parentesi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il ciclo di appuntamenti “RiPensare l’educazione nel XXI secolo”, la Ministra Azzolina parla di Ritorno a Scuola. “Apprezzo le parole del presidente Conte: le scuole sono ancore di sicurezza. Ed aggiungo di salvezza oltre che di sicurezza” afferma. “Il lavoro che stiamo svolgendo per portare la Scuola fuori emergenza non può impedirci di guardare Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il ciclo di appuntamenti “Rire l’educazione nel XXI secolo”, la Ministraparla di. “Apprezzo le parole del presidente Conte: le scuole sono ancore di sicurezza. Ed aggiungo di salvezza oltre che di sicurezza” afferma. “Il lavoro che stiamo svolgendo per portare lafuori emergenza non può impedirci di guardare

Milano decide di scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole e di aperture delle attività commerciali, provando a decongestionare i mezzi di trasporto negli orari di punta. Metropolitane, tram e bu ...

Un incontro sulla situazione scolastica ovvero del previsto rientro in classe dal prossimo 7 gennaio. Di fatto Cgil, Cisl e Uil irpine, unitamente alle Federazioni della Scuola, hanno già chiesto spec ...

Milano decide di scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole e di aperture delle attività commerciali, provando a decongestionare i mezzi di trasporto negli orari di punta. Metropolitane, tram e bu ...

Un incontro sulla situazione scolastica ovvero del previsto rientro in classe dal prossimo 7 gennaio. Di fatto Cgil, Cisl e Uil irpine, unitamente alle Federazioni della Scuola, hanno già chiesto spec ...