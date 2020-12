Rischio ordine sparso tra le regioni a Natale: il Tar lascia aperti bar e ristoranti in Val d’Aosta, Zaia chiude in anticipo, Toti si ribella alla zona rossa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 16 dicembre la Valle d’Aosta ha deciso di riaprire, per legge, bar, ristoranti e impianti sportivi, nonostante si trovi ancora in zona arancione. Una decisione che aveva mandato su tutte le furie il governo, alle prese con le nuove misure anti-Covid, il quale aveva annunciato che si sarebbe opposto. E così è stato. Peccato che oggi il Tar abbia respinto la richiesta di sospensiva del governo contro l’ordinanza della Valle d’Aosta. Dato che il passaggio della Valle d’Aosta in zona gialla è atteso a breve, «l’ordinanza – si legge nel decreto cautelare del Tar – è destinata a spiegare effetti solo nelle giornate di domani e dopodomani». «Credo che la decisione di non applicare la sospensiva sia quanto mai opportuna e permetta di non creare vuoti nelle norme da ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 16 dicembre la Valleha deciso di riaprire, per legge, bar,e impianti sportivi, nonostante si trovi ancora inarancione. Una decisione che aveva mandato su tutte le furie il governo, alle prese con le nuove misure anti-Covid, il quale aveva annunciato che si sarebbe opposto. E così è stato. Peccato che oggi il Tar abbia respinto la richiesta di sospensiva del governo contro l’ordinanza della Valle. Dato che il passaggio della Valleingiè atteso a breve, «l’ordinanza – si legge nel decreto cautelare del Tar – è destinata a spiegare effetti solo nelle giornate di domani e dopodomani». «Credo che la decisione di non applicare la sospensiva sia quanto mai opportuna e permetta di non creare vuoti nelle norme da ...

virginiaraggi : Sequestrati 6 autodemolitori e indagate 38 persone per gravissimi reati ambientali. Grazie a @PLRomaCapitale e forz… - il_piccolo : I primi cittadini si attrezzano in vista di un weekend di shopping natalizio ad alto rischio folle. E se a Udine sc… - Notiziedi_it : Rischio ordine sparso tra le regioni a Natale: il Tar lascia aperti bar e ristoranti in Val d’Aosta, Zaia chiude in… - paolacsc : RT @Open_gol: Il Tar in Valle d'Aosta boccia la sospensiva del governo e lascia aperti bar e ristoranti anche in zona arancione. Altre regi… - marsicus : RT @Open_gol: Il Tar in Valle d'Aosta boccia la sospensiva del governo e lascia aperti bar e ristoranti anche in zona arancione. Altre regi… -