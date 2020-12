Ripresa e investimenti a impatto sociale: il primo cambio di passo arrivi dal Terzo Settore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da più parti si stanno levando richieste al governo perché spinga sugli investimenti a impatto sociale per una Ripresa post-Covid all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. La stessa richiesta va però indirizzata anche ad altre due categorie di soggetti. Innanzitutto, alle banche, il cui portafoglio di prodotti per il Terzo Settore non ha ancora incluso in misura adeguata quei titoli di solidarietà introdotti dalla Riforma del Terzo Settore nel 2016. Strumenti finanziari innovativi, costruiti per attivare gli oltre 4.600 miliardi di risparmio privato che sono la vera ricchezza dell’Italia e che si stanno sempre più orientando verso investimenti green e social. Del resto, questa è la direzione sostenuta con ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da più parti si stanno levando richieste al governo perché spinga sugliper unapost-Covid all’insegna della sostenibilità ambientale e. La stessa richiesta va però indirizzata anche ad altre due categorie di soggetti. Innanzitutto, alle banche, il cui portafoglio di prodotti per ilnon ha ancora incluso in misura adeguata quei titoli di solidarietà introdotti dalla Riforma delnel 2016. Strumenti finanziari innovativi, costruiti per attivare gli oltre 4.600 miliardi di risparmio privato che sono la vera ricchezza dell’Italia e che si stanno sempre più orientando versogreen e social. Del resto, questa è la direzione sostenuta con ...

HuffPostItalia : Ripresa e investimenti a impatto sociale: il primo cambio di passo arrivi dal Terzo Settore - cmterzi : In collegamento con il Canova Club di #Milano per parlare di Mobilità #sostenibile e degli investimenti di… - 603122002sva : RT @CislPuglia: Daniela Fumarola chiude il Consiglio generale della #CislPuglia: per rispondere alla crisi sociale innescata dal #Covid_19… - formichenews : Raffaele Borriello, dg @IsmeaOfficial: 'Investimenti non più rinviabili. Con il Recovery plan l'agroalimentare può… - iref_ricerche : RT @ByGlance: Capovolgere l'ordinario. Valutazione d'impatto di #genere e infrastrutture sociali servono x la #ripresa ma nel piano naziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa investimenti Ripresa e investimenti a impatto sociale: il primo cambio di passo arrivi dal Terzo Settore L'HuffPost Focus sulla Fed. I nuovi bond governativi e corporate sotto la lente

Sul fronte europeo si è aperto uno spiraglio sulla ripresa della distribuzione dei dividendi da ... sarebbero destinati al potenziamento delle strutture sanitarie, agli investimenti in nuove ...

Il 7 gennaio si torna a scuola

I piani per il rientro degli studenti nelle classi, dal prossimo 7 dicembre, in molte Province sono già pronti, i ragazzi entreranno dalle 8 alle 10, alcune stanno anche pensando di modificare l’orari ...

Sul fronte europeo si è aperto uno spiraglio sulla ripresa della distribuzione dei dividendi da ... sarebbero destinati al potenziamento delle strutture sanitarie, agli investimenti in nuove ...I piani per il rientro degli studenti nelle classi, dal prossimo 7 dicembre, in molte Province sono già pronti, i ragazzi entreranno dalle 8 alle 10, alcune stanno anche pensando di modificare l’orari ...