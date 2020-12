Ricorso Juventus-Napoli, possibile svolta clamorosa: i dettagli (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il match tra Juventus e Napoli, che è stato assegnato con una vittoria a tavolino a favore dei bianconeri potrebbe, potrebbe andare incontro a una svolta clamorosa. Nella giornata di martedì il Coni discuterà del Ricorso effettuato dal Napoli contro la vittoria a tavolino assegnata alla Juventus. Alla mezzanotte di ieri scadevano i termini per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il match tra, che è stato assegnato con una vittoria a tavolino a favore dei bianconeri potrebbe, potrebbe andare incontro a una. Nella giornata di martedì il Coni discuterà deleffettuato dalcontro la vittoria a tavolino assegnata alla. Alla mezzanotte di ieri scadevano i termini per L'articolo proviene da Inews.it.

domysr93 : @vincenzodesa E si lamentavano perché la Juventus aveva vinto il ricorso per Morata, questo l’ha mandato a cagare e solo una giornata! - BiNNu85 : Per un 'rigore imbarazzante' rosso, due turni di squalifica poi portato ad uno soltanto con il ricorso. Per un 'vai… - NCN_it : #JUVENTUS-#NAPOLI, LA #FIGC NON SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO DEL CLUB AZZURRO #JuventusNapoli… - calciotoday_it : ??#JuventusNapoli potrebbe giocarsi? ??Il #Napoli spera nel terzo grado di appello ??I dettagli #SerieA - carloarbini51 : RT @mirkonicolino: Il #Napoli presenterà ricorso sulla squalifica di #Insigne puntando il dito sulla #Juventus: 'E' lo stesso episodio di #… -