Riapertura scuole: tra certezze ed incertezze (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’assessore all’istruzione Lucia Fortini ha detto: “La scuola in presenza manca a tutti – ha detto – ritengo che l’autonomia scolastica debba essere rispettata. Sì quindi ad un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza già il 7 gennaio, casomai con qualche settimana dopo. Credo che debbano essere le singole scuole a capire quale sia la percentuale di presenza che possa consentire di lavorare in maniera sicura e serena ma questo lo decideremo insieme”. . Domenico Arcuri assicura il ritorno in classe a gennaio: “Per il momento non ci sono modifiche sulla Riapertura delle scuole dal 7 gennaio. Se passeremo un Natale buono scongiureremo anche l’ipotesi che la recrudescenza dei contagi possa mettere in discussione la Riapertura delle scuole. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’assessore all’istruzione Lucia Fortini ha detto: “La scuola in presenza manca a tutti – ha detto – ritengo che l’autonomia scolastica debba essere rispettata. Sì quindi ad un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza già il 7 gennaio, casomai con qualche settimana dopo. Credo che debbano essere le singolea capire quale sia la percentuale di presenza che possa consentire di lavorare in maniera sicura e serena ma questo lo decideremo insieme”. . Domenico Arcuri assicura il ritorno in classe a gennaio: “Per il momento non ci sono modifiche sulladelledal 7 gennaio. Se passeremo un Natale buono scongiureremo anche l’ipotesi che la recrudescenza dei contagi possa mettere in discussione ladelle. ...

matteograndi : Continuano a sfornare ipotesi sul Natale... zona gialla, zona rossa, due congiunti, droni, seconde case, confini co… - FedericoDinca : A breve inizierà la campagna di vaccinazioni a livello europeo. Un momento storico unico nel suo genere che ci darà… - matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - QuotidianPost : Riapertura scuole: tra certezze ed incertezze - MB1068 : RT @antonellaviol17: Riapertura #scuole e #vaccini? Non ha senso ora tirare in ballo il vaccino per rimandare la riapertura della scuola. U… -