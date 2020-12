Rezza "Riapertura scuole a rischio"/ "Non è previsto vaccino anti Covid per bambini" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il professor Giovanni Rezza, direttore Prevenzione del Ministero della Salute: "Riapertura scuole a rischio". E sul vaccino anti Covid: "Non è previsto per bambini, priorità ad anziani" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il professor Giovanni, direttore Prevenzione del Ministero della Salute: "". E sul: "Non èper, priorità ad anziani"

autocostruttore : Rezza: 'Non è prevista vaccinazione per i bambini. Con questa curva in aumento riapertura scuole è a rischio' Ah ah… - demian_online : RT @pizia21: Ecco il principio di massima precauzione. Perché da settembre ad adesso non l'avete applicato? Una mezza idea ce l'avrei...… - FranceskoNew : RT @pizia21: Ecco il principio di massima precauzione. Perché da settembre ad adesso non l'avete applicato? Una mezza idea ce l'avrei...… - pizia21 : Ecco il principio di massima precauzione. Perché da settembre ad adesso non l'avete applicato? Una mezza idea ce l… - NewsMondo1 : Rezza, “Rt tende a non scendere più”. Anche la riapertura della scuola è in dubbio -