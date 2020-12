Retroscena sulla morte di Maradona | cosa ha detto l’avvocato Baqué

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 18 dicembre 2020)di: a settimane di distanza, il caso non è ancora chiuso. Stavolta a parlare è. Diego Armando. Fonte: InstagramLadell’ex campione Diego Armandoha sconvolto tutto il mondo del calcio e non solo. A distanza di alcune settimane dalla sua scomparsa, però, il caso non sembra essere ancora chiuso e le ragioni del suo decesso appaiono tutt’altro che chiare. Eccoha dichiarato a questo proposito, il legale dell’infermiera che ha assistitonei suoi ultimi momenti di vita. CasoLe indagini della procura di San Isidro relative alla ...