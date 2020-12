Restrizioni natalizie e il solito caos istituzionale: “Possiamo non chiudere” (Di venerdì 18 dicembre 2020) In materia di Restrizioni, o nella concezione di essi il caos, almeno nel nostro paese, regna imperterrito, sovrano assoluto. Assembramenti (Google)Non c’è pace per quanti vorrebbero decisioni chiare. Severe o meno, l’importante è che siano chiare. Negli ultimi giorni si sta assistendo alla solita, quasi pietosa scena, di una lotta tra fazioni, non solo all’interno de Governo, ma all’interno dell’intero paese. Da una parte quelli che vorrebbero chiudere subito tutto, dall’altra chi vorrebbe chiudere niente e fare come se nulla fosse. In mezzo, l’esecutivo, con gli stessi nodi da sciogliere, cosa fare? Se un giorno assistiamo all’affermazione di un principio di massima che andrebbe verso la più completa tutela dei cittadini da parte del Governo, espresso dai ministri Boccia, Speranza e Franceschini, ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) In materia di, o nella concezione di essi il, almeno nel nostro paese, regna imperterrito, sovrano assoluto. Assembramenti (Google)Non c’è pace per quanti vorrebbero decisioni chiare. Severe o meno, l’importante è che siano chiare. Negli ultimi giorni si sta assistendo alla solita, quasi pietosa scena, di una lotta tra fazioni, non solo all’interno de Governo, ma all’interno dell’intero paese. Da una parte quelli che vorrebberosubito tutto, dall’altra chi vorrebbeniente e fare come se nulla fosse. In mezzo, l’esecutivo, con gli stessi nodi da sciogliere, cosa fare? Se un giorno assistiamo all’affermazione di un principio di massima che andrebbe verso la più completa tutela dei cittadini da parte del Governo, espresso dai ministri Boccia, Speranza e Franceschini, ...

