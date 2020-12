Restrizioni Natale: tre le ipotesi avanzate dalle chiacchiere di governo. Cdm ore 18 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stavolta è il senatore Carlo Sibilia, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Sottosegretario al Ministero dell'Interno, che anticipa le possibili decisioni ad Agora' di Rai Tre Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stavolta è il senatore Carlo Sibilia, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Sottosegretario al Ministero dell'Interno, che anticipa le possibili decisioni ad Agora' di Rai Tre

SimonaMalpezzi : Da una parte la Lega di #Salvini che chiede di aprire tutto e “di non rubare il Natale ai bimbi”. Dall’altra #Zaia… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco ha ricordato, al termine dell'udienza, che questo sarà un Natale di restrizioni e ha invitato a farn… - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - NikiCottone : #Natale2020 : aggiungi due posti a tavola. Le #restrizioni delle Feste - @sole24ore #18dicembre - siobanvict : RT @ilmessaggeroit: Restrizioni di Natale, la stretta su ristoranti e negozi può costare 10 miliardi: «Ad aprile non potremo pagare le tass… -