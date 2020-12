REPORT Mark Zuckerberg ha utilizzato 500 milioni di dollari per minare le elezioni americane del 2020

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo un nuovo rapporto in possesso di GreatGameIndia, centinaia dididel fondatore di Facebooksono stati utilizzati per violare le leggi elestatunitensi del. Secondo il rapporto,è stato persino invitato nella sala del conteggio, mentre il popolo americano è stato cacciato. Il rapporto descrive in dettaglio le principali fondazioni che finanziano gli sforzi includono The Democracy Fund, New Venture Fund, Skoll Foundation e Knight Foundation. Il progetto Amistad della Thomas More Society, un’organizzazione nazionale di contenzioso costituzionale, ha pubblicato il rapporto di 39 pagine, specificando cheha ...