Renzi al Premier: "Ora tocca a te dare risposte all'Italia" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se Conte non cambia modus operandi, Renzi si è detto pronto ad abbandonare il governo: l'ultimatum dopo l'incontro tra i due. Renzi minaccia Conte: “Se le cose non cambiano lasciamo il governo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se Conte non cambia modus operandi,si è detto pronto ad abbandonare il governo: l'ultimatum dopo l'incontro tra i due.minaccia Conte: “Se le cose non cambiano lasciamo il governo” su Notizie.it.

MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Al vertice con Conte il capo di Italia Viva consegna un papello pieno di ricatti (e cabine di regia… - fattoquotidiano : Per gli ex compagni di partito, Matteo Renzi 'vuole accomodarsi a capotavola'. Ecco cos'ha chiesto nella lettera in… - bezzifer : Renzi: “Noi chiediamo una svolta, ora sta al Premier dare risposte” - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: IN EDICOLA OGGI Al vertice con Conte il capo di Italia Viva consegna un papello pieno di ricatti (e cabine di regia co… -