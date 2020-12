Regole e divieti giorno per giorno: cosa si può fare durante le Feste (Di venerdì 18 dicembre 2020) Valentina Dardari Italia in zona rossa a Natale. Ecco cosa ci aspetta dal 19 dicembre al 7 gennaio Entro questa sera dovremmo riuscire a sapere finalmente quali Regole e divieti aspettarci per le prossime festività natalizie. Due le ipotesi in gioco e una di queste caratterizzerà Natale, Capodanno e pure la Befana. Da capire ancora se sarà quindi un’Italia di un rosso acceso o di uno più delicato. Dovrebbe comunque esserci la deroga che permette di andare dai congiunti e aggirare il divieto di muoversi. Questa potrebbe essere la formulazione scelta da inserire nel decreto: “Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi”. Due ospiti in più, senza contare i minori di 14 anni. Che andrebbe a copiare quanto deciso dalla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Valentina Dardari Italia in zona rossa a Natale. Eccoci aspetta dal 19 dicembre al 7 gennaio Entro questa sera dovremmo riuscire a sapere finalmente qualiaspettarci per le prossime festività natalizie. Due le ipotesi in gioco e una di queste caratterizzerà Natale, Capodanno e pure la Befana. Da capire ancora se sarà quindi un’Italia di un rosso acceso o di uno più delicato. Dovrebbe comunque esserci la deroga che permette di andare dai congiunti e aggirare il divieto di muoversi. Questa potrebbe essere la formulazione scelta da inserire nel decreto: “Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi”. Due ospiti in più, senza contare i minori di 14 anni. Che andrebbe a copiare quanto deciso dalla ...

Corriere : ?? La mappa delle regole per il Natale - Corriere : Tutte le regole e i divieti giorno per giorno: la mappa da domani al 7 gennaio - Crisdidid : @fabioalisei Per noi ,popolo Italiano,purtroppo Si; se non abbiamo delle regole o divieti non riusciamo a capirne l… - sole24ore : #Natale, aggiungi due posti a tavola: consentiti due ospiti non conviventi. Ecco come funzionano le regole per… - MilanForever81 : RT @Corriere: Tutte le regole e i divieti giorno per giorno: la mappa da domani al 7 gennaio -