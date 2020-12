Regali di Natale per lui 2020: le idee regalo più originali, utili ed economiche per lui sono a tema beauty (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quella fatta da Treatwell, che ci suggerisce i migliori Regali di Natale per lui. Secondo il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, infatti, la cura del look ha effetti positivi sull’umore. Non servono altri motivi per indirizzare la ricerca del regalo per lui verso il mondo della bellezza. D’altra parte, la ricerca Treatwell evidenzia come ben il 60% degli uomini abbia deciso di cambiare la propria routine beauty durante quest’ultimo lockdown autunnale. Per concedersi qualche coccola extra, naturalmente. Proprio per questo, dei Regali di Natale da uomo dedicati alla cura di sé saranno una bellissima sorpresa per lui. E se lo scopo di trovare le più belle idee regalo per un uomo a ... Leggi su amica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quella fatta da Treatwell, che ci suggerisce i miglioridiper lui. Secondo il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, infatti, la cura del look ha effetti positivi sull’umore. Non servono altri motivi per indirizzare la ricerca delper lui verso il mondo della bellezza. D’altra parte, la ricerca Treatwell evidenzia come ben il 60% degli uomini abbia deciso di cambiare la propria routinedurante quest’ultimo lockdown autunnale. Per concedersi qualche coccola extra, naturalmente. Proprio per questo, deidida uomo dedicati alla cura di sé saranno una bellissima sorpresa per lui. E se lo scopo di trovare le più belleper un uomo a ...

NicolaPorro : Il #Papa esulta perché il #Natale col #COVID19 è un Natale senza consumismo. Ma dietro i regali non c’è solo busine… - teatrolafenice : ?? Se avete bisogno di idee per i vostri regali di Natale, abbiamo pensato che noi potremmo darvene qualcuna. Da do… - borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - PredaVicky : RT @PieraToninelli: Vorrei un Natale a luci spente ma col cuore acceso. Un Natale con persone splendide Un Natale con pochi regali ma con… - PredaVicky : RT @MirellaBat: Si spendono tanti soldi per i regali di Natale, quando in realtà le cose davvero belle non si possono comprare. Buon venerd… -