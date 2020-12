Recovery Plan, il governo italiano ha inviato la bozza a Bruxelles (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia nei giorni scorsi ha inviato alla Commissione europea una bozza del Recovery Plan, ovvero del piano di riforme da 208,6 miliardi per spendere il Recovery Fund. A riferirlo questa mattina, nel corso di un incontro online con la stampa italiana, è stato il commissario al Bilancio europeo Johannes Hahn. La nuova versione della bozza del piano, costituita da 130 pagine e quattro capitoli, è stata pubblicata dal sito Affaritaliani.it ed è datata 9 dicembre. Dopo l’annuncio del commissario al Bilancio Hahn, la portavoce della Commissione europea Marta Wieczorek tuttavia ha precisato: “Siamo stati in contatto ormai da tempo con tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia, sulla preparazione dei piani di ripresa e resilienza, e questi contatti si sono ovviamente intensificati molto”, ma ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia nei giorni scorsi haalla Commissione europea unadel, ovvero del piano di riforme da 208,6 miliardi per spendere ilFund. A riferirlo questa mattina, nel corso di un incontro online con la stampa italiana, è stato il commissario al Bilancio europeo Johannes Hahn. La nuova versione delladel piano, costituita da 130 pagine e quattro capitoli, è stata pubblicata dal sito Affaritaliani.it ed è datata 9 dicembre. Dopo l’annuncio del commissario al Bilancio Hahn, la portavoce della Commissione europea Marta Wieczorek tuttavia ha precisato: “Siamo stati in contatto ormai da tempo con tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia, sulla preparazione dei piani di ripresa e resilienza, e questi contatti si sono ovviamente intensificati molto”, ma ...

Intervista ad Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia. Abbiamo realizzato un ciclo di interviste con le principali società ICT e digitali sul 2021, alla luce del tema del Recovery ...

