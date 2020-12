Recovery Fund, Conte: “Conseguenze Covid anche nel 2021, ma siamo pronti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Tutti ci dicono che la pandemia avra’ pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022?. Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento in videoconferenza all’evento “Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l’Italia”. Conte osserva tuttavia che “siamo in dirittura d’arrivo” nell’utilizzo del Next Generation Eu “in modo da poter consentire al sistema nel suo complesso di poter tornare a competere sui mercati quanto prima”. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Tutti ci dicono che la pandemia avra’ pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022?. Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento in videoconferenza all’evento “Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l’Italia”. Conte osserva tuttavia che “siamo in dirittura d’arrivo” nell’utilizzo del Next Generation Eu “in modo da poter consentire al sistema nel suo complesso di poter tornare a competere sui mercati quanto prima”.

matteorenzi : Come è possibile mettere solo 9 mld sulla #sanità? Come possiamo dire NO al #Mes che ha meno condizionalità del Rec… - AnnalisaChirico : Secondo il sondaggio della Ghisleri per 6 italiani su 10 Conte non saprebbe spendere bene i soldi del Recovery Fund… - M5S_Europa : Le amnesie della #Lega sul #RecoveryFund servono solo a coprire l’ennesimo buco nell’acqua. Il bilancio pluriennale… - frfranchi : RT @jacopo_iacoboni: Calenda in tv a Otto e mezzo dice cose sensate, sul fallimento del governo, sul rischio di stare altri sei mesi con un… - BreakingItalyNe : RT @rep_economia: Recovery fund, Conte: 'Serve struttura per garantire attuazione. Non sia cattedrale su carta' -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, accordo Parlamento europeo – Consiglio sul “cuore” del piano Il Fatto Quotidiano Le notizie di Finanza.com relative a "Recovery Fund Next Generation EU" (pag. 1213)

Aggiornamento dei posizionamenti monetari. Oggi, è il giorno delle tre streghe. Il settlement di dicembre rappresenta la trimestrale più importante dell'anno dell'anno borsistico, sono in scadenza le ...

Recovery fund, Conte: "Serve struttura per garantire attuazione. Non sia cattedrale su carta"

MILANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sul luogo delle frizioni interne alla maggioranza: la "cabina di regia" per la definizione degli investimenti italiani supportati dai 209 mi ...

Aggiornamento dei posizionamenti monetari. Oggi, è il giorno delle tre streghe. Il settlement di dicembre rappresenta la trimestrale più importante dell'anno dell'anno borsistico, sono in scadenza le ...MILANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sul luogo delle frizioni interne alla maggioranza: la "cabina di regia" per la definizione degli investimenti italiani supportati dai 209 mi ...