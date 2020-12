Recovery Fund, Conte: “Abbiamo dato una visione strategica all’Ue. Ora l’Italia sappia cogliere la sfida” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha accolto con grande entusiasmo l’accordo raggiunto in seno all’Unione Europea sul Recovery Fund. “Siamo in un Contesto, da un lato di grande complessità – ha detto il premier – perché gli effetti economici e sociali della pandemia sono complicati, dall’altro però c’è una consapevolezza maggiore da parte delle istituzioni europee di utilizzare strumenti nuovi. Oggi salutiamo l’accordo sul Next Generation Ue che è un’ottima notizia. Siamo in dirittura d’arrivo per aggiungere questo nuovo innovativo strumento alle nostre politiche che ci consentirà di tornare a competere sui mercati quanto prima, perché gli effetti di questa crisi si potranno sentire anche fino al 2022”. “Oggi Abbiamo veramente un approccio comunitario. Abbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe, ha accolto con grande entusiasmo l’accordo raggiunto in seno all’Unione Europea sul. “Siamo in unsto, da un lato di grande complessità – ha detto il premier – perché gli effetti economici e sociali della pandemia sono complicati, dall’altro però c’è una consapevolezza maggiore da parte delle istituzioni europee di utilizzare strumenti nuovi. Oggi salutiamo l’accordo sul Next Generation Ue che è un’ottima notizia. Siamo in dirittura d’arrivo per aggiungere questo nuovo innovativo strumento alle nostre politiche che ci consentirà di tornare a competere sui mercati quanto prima, perché gli effetti di questa crisi si potranno sentire anche fino al 2022”. “Oggiveramente un approccio comunitario....

matteorenzi : Come è possibile mettere solo 9 mld sulla #sanità? Come possiamo dire NO al #Mes che ha meno condizionalità del Rec… - ricpuglisi : @szampa56 @CarloCalenda Ha provato a confrontare il piano Colao con il vostro piano per il Recovery Fund? Senza me… - AnnalisaChirico : Secondo il sondaggio della Ghisleri per 6 italiani su 10 Conte non saprebbe spendere bene i soldi del Recovery Fund… - doraespo : @Montecitorio @SenatoStampa ricordatevi che #popolazione_reddito_disoccupazione sono i criteri di ripartizione del recovery fund - GianPieroCroppo : RT @jacopo_iacoboni: Calenda in tv a Otto e mezzo dice cose sensate, sul fallimento del governo, sul rischio di stare altri sei mesi con un… -