Recovery fund, accordo Parlamento europeo – Consiglio sul "cuore" del piano. Sale dal 10 al 13% il prefinanziamento in arrivo nel 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il via libera del Parlamento europeo, due giorni fa, al bilancio Ue per i prossimi sette anni, nella notte tra giovedì e venerdì l'Eurocamera ha raggiunto anche un accordo con il Consiglio sulla Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, il piano europeo per la ripresa. I prefinanziamenti che i Paesi membri riceveranno nel 2021, dopo l'approvazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, saranno pari al 13% delle somme totali a cui hanno diritto:più del 10% previsto inizialmente. Per l'Italia saranno dunque circa 25 miliardi. La Recovery and Resilience Facility "apre la via in Europa non solo per ricostruire l'economia, ma anche per trasformarla. Ora che un anno cupo si avvicina alla ...

