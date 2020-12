Recensione The Prom | il musical inclusivo firmato Netflix

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sta decisamente alzando il tiro sia a livello di produzioni sia a livello di contenuto. L’ultimo film targato dal colosso dello streaming non solo comprende un cast incredibile, ma affonta tematiche importanti senza renderle scontate, rispettando un universo fin troppo bistrattato ultimamente. Ecco ladi The, con Maryl Streep e diretto da Ryan Murphy TITOLO ORIGINALE: The. GENERE:. NAZIONE: USA. REGIA: Ryan Murphy. CAST: Maryl Streep. Nicole Kidman, James Corden, Jo Ellen Pellman. DURATA: 132 min. DISTRIBUTORE:. USCITA: 11 dicembre 2020. La tramaTheEmma vive in una piccola cittadina dell’Indiana e il suo recente coming out ha sconvolto e contrariato l’intera comunità tanto da far ...