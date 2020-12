Rauti | “Diamo una svolta a questa stagione | Palermo storia immensa! Ritorno a Torino? Non ci penso”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Parla Nicola.L'attaccante classe 2000 è approdato nel capoluogo siciliano dallo scorso 28 agosto con la formula del prestito secco: un importante tassello offensivo per l'organico a disposizione del tecnico rosanero Roberto Boscaglia. Il baby rosanero, autore di una bella rete, nell'ultima sfida contro la Casertana, si ispira a Lautaro Martinez e sogna la Serie A, come dichiarato dallo stesso ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Sono ambizioso e copio da campioni. Belotti è l’esempio avuto in casa; il modello a cui mi ispiro è Lautaro Martinez. Non lo nego: il mio traguardo è la Serie A”.IN ZONA PLAY-OFF E BOSCAGLIA - “Siamo arrabbiati perchè non abbiamo una posizione di classifica adeguata alla nostre possibilità, dobbiamo fare meglio. Certo la Ternana sembra sulla luca. Ma noi guarin ...

