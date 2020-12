Ramsey Juventus, possibile cessione: offerta ufficiale di un top club inglese (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ramsey Juventus – La permanenza di Aaron Ramsey alla Juventus oscilla costantemente tra pericolosi alti e bassi: l’ex centrocampista dell‘Arsenal, infatti, alterna buone prestazioni ad altre impalpabili, che molto spesso obbligano Pirlo a relegarlo mestamente in panchina. Al Camp Nou contro il Barcellona, ad esempio, il gallese è stato uno dei migliori in campo, sfiorando la marcatura in più di un’occasione, dimostrando una capacità d’incidere in palcoscenici importanti che in pochi hanno.In campionato, però, Ramsey sta faticando moltissimo: poche sono le apparizioni che gli hanno fatto meritare una sufficienza in pagella. Ramsey Juventus, il Liverpool piomba sul gallese C’è da aggiungere anche la problematica relativa ai continui infortuni muscolari, che hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020)– La permanenza di Aaronallaoscilla costantemente tra pericolosi alti e bassi: l’ex centrocampista dell‘Arsenal, infatti, alterna buone prestazioni ad altre impalpabili, che molto spesso obbligano Pirlo a relegarlo mestamente in panchina. Al Camp Nou contro il Barcellona, ad esempio, il gallese è stato uno dei migliori in campo, sfiorando la marcatura in più di un’occasione, dimostrando una capacità d’incidere in palcoscenici importanti che in pochi hanno.In campionato, però,sta faticando moltissimo: poche sono le apparizioni che gli hanno fatto meritare una sufficienza in pagella., il Liverpool piomba sul gallese C’è da aggiungere anche la problematica relativa ai continui infortuni muscolari, che hanno ...

JManiaSite : Domani sera al Tardini c'è #ParmaJuve e gli uomini di #Pirlo devono superare la pareggite - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: #Calciomercato #Juventus, #Ramsey in bilico ?? ?? Una big di #PremierLeague lo cerca: le cifre ?? - TuttoJuve24 : #Calciomercato #Juventus, #Ramsey in bilico ?? ?? Una big di #PremierLeague lo cerca: le cifre ?? - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Ramsey potrebbe tornare in #PremierLeague: occhio al #Liverpool - Flavio53084761 : @marco_rogerio_ Ad esempio, se nella formazione titolare della Juventus contro il barca( che ritengo che sia la mig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey Juventus Cessione Ramsey, calciomercato Juventus: pronta un’offerta da 22 mln JuveLive Parma-Juventus: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta, la Juventus va a caccia del bottino pieno nell'anticipo della 13esima giornata di campionato contro il ...

Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: due colpi per Pirlo

Il calciomercato della Juventus non si distacca dalle esigenze che il campo evidenzia, sia in caso di prestazioni sottotono che in partite ben giocate, come quella contro l'Atalanta. La linea sottile ...

Dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta, la Juventus va a caccia del bottino pieno nell'anticipo della 13esima giornata di campionato contro il ...Il calciomercato della Juventus non si distacca dalle esigenze che il campo evidenzia, sia in caso di prestazioni sottotono che in partite ben giocate, come quella contro l'Atalanta. La linea sottile ...