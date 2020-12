Race to zero, ecco la campagna mondiale sui cambiamenti climatici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parte oggi, anche in Italia, “Race to zero”, la campagna delle Nazioni Unite che mobilita tutti gli attori non governativi, cioè imprese, città, regioni, università, che stanno mettendo in campo iniziative mirate alla neutralità carbonica entro il 2050. Il prossimo appuntamento, a novembre 2021, a Glasgow, dove si terrà la COP26, organizzata dal Regno Unito (che è anche presidente del G7) e dall’Italia, in quanto presidente di turno del G20 . Nel nostro Paese la campagna è promossa dall’Ambasciata britannica in collaborazione con Italy for Climate, l’iniziativa italiana sul clima della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo delle emissioni zero al 2050 è ormai un dato di riferimento imprescindibile. Proprio nei giorni scorsi il Consiglio Europeo ha deciso di tagliare le emissioni del 55% ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parte oggi, anche in Italia, “to”, ladelle Nazioni Unite che mobilita tutti gli attori non governativi, cioè imprese, città, regioni, università, che stanno mettendo in campo iniziative mirate alla neutralità carbonica entro il 2050. Il prossimo appuntamento, a novembre 2021, a Glasgow, dove si terrà la COP26, organizzata dal Regno Unito (che è anche presidente del G7) e dall’Italia, in quanto presidente di turno del G20 . Nel nostro Paese laè promossa dall’Ambasciata britannica in collaborazione con Italy for Climate, l’iniziativa italiana sul clima della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo delle emissionial 2050 è ormai un dato di riferimento imprescindibile. Proprio nei giorni scorsi il Consiglio Europeo ha deciso di tagliare le emissioni del 55% ...

susdefItalia : RT @ItalyforClimate: ??Al via oggi la campagna italiana di RACE TO ZERO ??Italy for Climate sarà partner dell'Ambasciata @UKinItalia per coin… - itBritish : RT @ItalyforClimate: ??Al via oggi la campagna italiana di RACE TO ZERO ??Italy for Climate sarà partner dell'Ambasciata @UKinItalia per coin… - delia_milioni : RT @ItalyforClimate: ??Al via oggi la campagna italiana di RACE TO ZERO ??Italy for Climate sarà partner dell'Ambasciata @UKinItalia per coin… - UKinItalia : RT @ItalyforClimate: ??Al via oggi la campagna italiana di RACE TO ZERO ??Italy for Climate sarà partner dell'Ambasciata @UKinItalia per coin… - ItalyforClimate : RT @ansa_ambiente: Promossa dall'Ambasciata britannica con #ItalyforClimate, parte oggi #RacetoZero, la corsa alle #emissionizero che coinv… -