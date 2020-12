Quando Fedez diceva che «a Sanremo si va quando le cose non vanno bene» | VIDEO

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sarà la novità numero uno dell’edizione 2021. Un grande successo di Amadeus, che è riuscito a portare sul palco dell’Ariston il rapper in collaborazione con Francesca Michielin, con la quale aveva duettato ai tempi del suo esordio musicale sui grandi palcoscenici, nel 2013. Una novità su cui il cantante – nel frattempo diventato sempre più influente sui social media, dopo la relazione e il conseguente matrimonio con Chiara Ferragni – evidentemente non aveva avuto sempre la stessa opinione. LEGGI ANCHE > Ultimissimein gara, ma in coppia con Francesca Michielin: cosa aveva detto ai tempi di Comunisti col Rolex All’epoca dei suoi progetti con J-Ax e con la casa discografica indipendente Newtopia,...

Fedez sarà tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 ... Il rapper aveva prontamente replicato via social mettendo a tacere la polemica. Per quanto riguarda Morgan invece, dopo un primo post al vetriolo per ...Fedez parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin, portando il brano Chiamami per nome e calcando per la prima volta il palco dell’Ariston ...