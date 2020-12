Purgatori: 'Il governo rischia molto sulla vaccinazione, più che con Renzi' (Di venerdì 18 dicembre 2020) 'Se l'esecutivo sbaglia l'inizio della vaccinazione, per la disorganizzazione e incapacità di mettere in piedi le strutture che servono, rischia più che con Renzi' ha detto il giornalista ad Omnibus Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 dicembre 2020) 'Se l'esecutivo sbaglia l'inizio della, per la disorganizzazione e incapacità di mettere in piedi le strutture che servono,più che con' ha detto il giornalista ad Omnibus

rgiorgiocar : @OmnibusLa7 Ma che cavolo dici purgatori? Sono 10 mesi che pensate in qualunque momento che il governo sbaglia per… - rgiorgiocar : @OmnibusLa7 Anche il buon purgatori, si spreca nel cercare di dimostrare l’incompetenza del governo. Come giustamen… - infoitinterno : Confronto Renzi/Conte, Andrea Purgatori: 'Il governo mangia il panettone, bisogna vedere quanto andranno avanti con… - Giordan13829166 : @La7tv @andreapurgatori 'Il governo mangerà il panettone...' e molti cittadini probabilmente no. I ristori sono ins… - ClaraMutsc : RT @La7tv: #tagada @andreapurgatori sul futuro del governo dopo lo slittamento del confronto tra #Renzi e #Conte: 'Il governo mangerà il pa… -