Provincia di Napoli, mitra in faccia ai poliziotti per sfuggire all’arresto: preso 23enne (Di venerdì 18 dicembre 2020) Caivano. Punta il mitra in faccia ai poliziotti per tentare la fuga. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare nei pressi del Parco Verde di Caivano, hanno notato tre giovani che stavano uscendo da uno stabile occultando qualcosa sotto il braccio. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Caivano. Punta ilinaiper tentare la fuga. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare nei pressi del Parco Verde di Caivano, hanno notato tre giovani che stavano uscendo da uno stabile occultando qualcosa sotto il braccio. I L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilnida : RT @you_trend: ?? Le province di #Bolzano, #Caserta e la città metropolitana di #Napoli hanno il rapporto più basso tra over 65 e under 14 (… - you_trend : RT @you_trend: ?? Le province di #Bolzano, #Caserta e la città metropolitana di #Napoli hanno il rapporto più basso tra over 65 e under 14 (… - sos_italiani : Continuano le consegne di generi alimentari e beni di prima necessità, per le #famiglie indigenti di #Napoli e prov… - PincoPallinoQ : @CatiaMamone a Napoli, in provincia la Pastiera si fa a Pasqua. - Luipez4 : @AlePJohnny @OpenFiberIT Beato chi ce l'ha! A Napoli e provincia la vedranno i miei nipoti, nel 2050, spero! -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli Covid: controlli Gdf, multe tra Napoli e provincia Agenzia ANSA La Camera di Commercio di Napoli approva all’unanimità bilancio di previsione 2021

Una manovra da circa 45milioni di euro orientata alla valorizzazione e al sostegno di commercio e imprese di Napoli e provincia. “E’ di particolare importanza l’aver approvato all’unanimità il ...

Scomparsa avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, il cordoglio della Provincia di Campobasso

È una giornata di lutto in Molise per la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, una mente che ben ha illustrato il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. L’avvocato molisano ...

Una manovra da circa 45milioni di euro orientata alla valorizzazione e al sostegno di commercio e imprese di Napoli e provincia. “E’ di particolare importanza l’aver approvato all’unanimità il ...È una giornata di lutto in Molise per la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, una mente che ben ha illustrato il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. L’avvocato molisano ...