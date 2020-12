Probabili formazioni Parma Juventus Diretta tv | tanti i dubbi di Pirlo Serie A

passione_inter : Inter-Spezia, le probabili formazioni: Ranocchia fa riposare de Vrij, Hakimi e Darmian sulle fasce -… - sportal_it : Due anticipi in B, le probabili formazioni - Notiziedi_it : Serie A, le probabili formazioni della 13ª giornata - sportal_it : Torino-Bologna, probabili formazioni - sportal_it : Parma-Juventus, probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

Venerdì sera sono in programma due anticipi in serie B. Alle 21 il big-match tra Frosinone e Salernitana, due ore prima si gioca Entella-Pordenone: venerdì sera sono in programma due anticipi in serie ...Benevento e Genoa scenderanno in campo domenica pomeriggio alle ore 15. Dopo l'ottimo pareggio contro la Lazio, i padroni di casa riproporranno un 4-3-1-2 con Caprari e Lapadula terminali offensivi.