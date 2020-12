Previsioni Meteo oggi venerdì 18 dicembre | nuvoloso con alcuni rovesci (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella giornata di oggi le Previsioni Meteo venerdì 18 dicembre, al nord nuvoloso su gran parte della Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Al centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con piogge sull’Isola, poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni. Al sud, in prevalenza L'articolo Previsioni Meteo oggi venerdì 18 dicembre nuvoloso con alcuni rovesci proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella giornata dile18, al nordsu gran parte della Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Al centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con piogge sull’Isola, poco o parzialmentesulle restanti regioni. Al sud, in prevalenza L'articolo18conproviene da www.week.com.

infoitinterno : Previsioni meteo Roma e Lazio per Natale e Santo Stefano: in arrivo freddo pioggia e neve - infoitinterno : Previsioni meteo fine settimana 18-19-20 dicembre 2020 - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - cappelIaiomatto : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del 18 dicembre - GROSSETO – E’ una bella giornata di sole, a Grosseto, quell… -