Presto il nuovo album di Adele, parla Matt Chamberlain dei Pearl Jam: “Voce da brividi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovo album di Adele potrebbe arrivare molto Presto. Ad assicurarlo è Matt Chamberlain dei Pearl Jam, che è stato con lei in studio di registrazione per mettere a punto la prossima prova di studio dopo 5 lunghi anni di silenzio. Come di consueto, le notizie non arrivano dalla diretta interessata ma da una delle persone che l’affiancano in questo lungo percorso di incisione, nel quale l’artista cercherà di superare se stessa dopo il grande successo di 25. Gli aggiornamenti arrivano da una Voce illustre, quella di Matt Chamberlain dei Pearl Jam, che in questi giorni si è trovato in studio con Adele. La notizia si è diffusa sul web in maniera rapida, fino a riaccendere le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildipotrebbe arrivare molto. Ad assicurarlo èdeiJam, che è stato con lei in studio di registrazione per mettere a punto la prossima prova di studio dopo 5 lunghi anni di silenzio. Come di consueto, le notizie non arrivano dalla diretta interessata ma da una delle persone che l’affiancano in questo lungo percorso di incisione, nel quale l’artista cercherà di superare se stessa dopo il grande successo di 25. Gli aggiornamenti arrivano da unaillustre, quella dideiJam, che in questi giorni si è trovato in studio con. La notizia si è diffusa sul web in maniera rapida, fino a riaccendere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Presto nuovo Arezzo, presto un nuovo presidente LA NAZIONE Covid, tutte le Regioni che presto potrebbero cambiare colore

Tutte le Regioni italiane potrebbero cambiare colore e adottare disposizioni anti Covid da zona gialla: unica eccezione forse per l'Abruzzo ...

Gli Usa supereranno presto l'Ue sul fronte della sostenibilità

Il nuovo presidente Usa, Joe Biden, ha presentato un programma a trazione green. Il Regno Unito ha da poco pubblicato un piano in dieci punti per il sostegno di una rivoluzione industriale sostenibile ...

